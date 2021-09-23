Подстанцию скорой помощи отремонтировали в Клину

В Клину на подстанции скорой медицинской помощи отремонтировали гараж. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В рамках ремонта гаража рабочие провели внутренние отделочные работы, установили новые окна и двери.

«За последний месяц были завершены ремонты 13 постов и подстанций скорой медицинской помощи. Сотрудники скорой испытывают на себе огромную нагрузку на работе, поэтому важно, чтобы в перерывах они могли восстановить силы в комфортных условиях», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В Подмосковье активно приводят в порядок подстанции скорой помощи. Ремонт уже завершили на Воскресенской, Реутовской, Чеховской подстанциях. Обновили и посты скорой медицинской помощи в Дедовске, Реутове, Краснозаводском, Белоозерском, Котельниках, Нахабине, Сходне.