Капремонт в гимназии №11 в Балашихе полностью завершат в 2023 году

Капитальный ремонт гимназии № 11 в Балашихе завершат в 2023 году. Первый этап обновления завершат уже к началу этого учебного года, рассказал глава городского округа Сергей Юров.

Ремонт старого здания гимназии обойдется более чем в 300 миллионов рублей. Работы проведут в два этапа: летом 2022 и 2023 года, когда ученики будут на каникулах. Рабочие заменят кровлю, проведут внутреннюю отделку и частично обновят инженерные сети уже этим летом.

«Гимназия показывает очень хорошие результаты, она очень востребована. На протяжении нескольких лет к нам часто обращались родители детей, которые здесь обучаются, с просьбой расширить возможности учреждения, чтобы ликвидировать вторую смену, обратить внимание на текущее состояние здания. Благодаря региональным властям гимназию включили в президентский проект», — рассказал Сергей Юров.

Директор гимназии Наталья Селиверстова напомнила, что здание было построено в 1980 году и очень долго ждало ремонта.

Президентская программа капремонта включила еще одно учреждение города. Это школа № 8 для детей с ОВЗ, которую преобразят уже к началу этого учебного года.