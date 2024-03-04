Подмосковье 04 марта 2024, 17:04 Капремонт систем газоснабжения проведут в 36 домах Солнечногорска в этом году пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В Солнечногорске продолжается реализация региональной программы капремонта общего имущества многоквартирных домов. В этом году запланировано отремонтировать системы газоснабжения в 36 многоквартирных домах.

Недавно завершили ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения в доме № 3 микрорайона Березки поселка Жуково. Специалисты заменили газовые стояки, вывели газопровод на фасад здания и установили системы автоматического контроля загазованности в квартирах.

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Заместитель главы городского округа Солнечногорск Дмитрий Чистяков отметил, что Московская область является одним из первых регионов, начавших проводить ремонт систем газоснабжения в рамках программы капитального ремонта. Он отметил важность обязательной установки систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире для предотвращения несчастных случаев.

В этом году капитальный ремонт проведут в 87 многоквартирных домах Солнечногорска. 36 из них будут подвергнуты ремонту систем газоснабжения. С адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области можно ознакомиться на интерактивной карте Фонда капремонта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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