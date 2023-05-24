Подмосковье 24 мая 2023, 15:49 Капремонт Пушкинского противотуберкулезного диспансера завершат в начале 2024 года Министерство ЖКХ МО

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В деревне Алешино в Пушкино продолжается капитальный ремонт бактериологической лаборатории и приемно-медицинского корпуса Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера. Работы выполнили на 10%, их планируют закончить в начале следующего года. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта сопровождают все этапы работ. Лабораторию основали в ноябре 2011 года.

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«Зимой на объекте под контролем специалистов УТНКР начались работы по капитальному ремонту диспансера. В настоящий момент ведутся демонтажные работы, кладка стен из кирпича», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Специалисты «УТНКР» решают основные задачи в рамках программ Московской области.

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