Капремонт поликлиники № 3 в Балашихе завершат до конца года | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 20:50 Капремонт поликлиники № 3 в Балашихе завершат до конца года

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В поликлинике № 3 в Балашихе работы по капитальному ремонту подошли к финальной стадии. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

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Все этапы работ сопровождают специалисты подведомственной МинЖКХ организации «УТНКР». Инспекторы совершают регулярные выезды на объект для проведения строительного контроля.

«В здании обновлено практически все — от кровли до коммуникаций. Выполнена отделка всех помещений, кабинеты оснащены новой мебелью и оборудованием. По окончании ремонта к поликлинике № 3 будет прикреплено 20 тысяч жителей», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Министр добавил, что в этом году производится ремонт 31 объекта здравоохранения в Московской области. Ремонт региональных поликлиник и больниц осуществляют в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее о реализации программы текущего ремонта медучреждений напомнил губернатор Андрей Воробьев.