Капремонт подмосковных стационаров проверили 55 раз за месяц

Специалисты МинЖКХ проверили капитальный ремонт стационаров в подмосковных больницах. Также 98 раз эксперты проверили ход работ в поликлиниках области.

Подведомственная министерству организация «УТНРК» выезжала с проверками 55 раз в течение мая. Одна из проверок состоялась в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере в поселке Здравница городского округа Мытищи, где была отмечена нехватка рабочих. Бригаду поручили увеличить до 15 человек, подрядная организация устранила замечания.

Источник фото: телеканал «360»

МинЖКХ продолжит проводить контроль за ходом капитального ремонта на объектах здравоохранения. По словам главы министерства Антона Велиховского, качество работ на таких социально-значимых объектах должно соответствовать документации.