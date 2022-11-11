Подмосковье 11 ноября 2022, 17:37 Капремонт мостов в Орехово-Зуеве, Серпухове и Истре завершат до конца года

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Капремонт шести мостов продолжается в Подмосковье на региональной сети дорог. Его проводят в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги», рассказали в Минтрансе региона.

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По сообщению МТДИ, работы проводят в Серпухове, Серебряных Прудах, Орехово-Зуеве, Волоколамске, Истре и Наро-Фоминске.

«На время ремонта на некоторых участках перекрыто движение транспорта. Отмечу, что ремонт мостов в Орехово-Зуеве и в Истре, а также путепровода на улице Пушкина в Серпухове завершат до конца этого года», — сообщил министр транспорта региона Алексей Гержик.

После завершения ремонтных работ проезд станет комфортнее для около 90 тысяч автомобилистов.

Министр добавил, что всего в 2022–2023 годах капитальный ремонт планируют провести еще на семи объектах.

Ранее стало известно, что свыше 800 километров дорог Подмосковья отремонтировали за сезон.