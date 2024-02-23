23 февраля 2024, 10:50
Капремонт инфекционного корпуса Ступинской больницы вышел на финишную прямую
Специалисты приступили к отделке в инфекционном корпусе Ступинской больницы
Здание инфекционного корпуса Ступинской больницы на улице Чайковского продолжают капитально ремонтировать. Строители обновили фасад и приступили к внутренней отделке и монтажу коммуникаций.
В пресс-службе медучреждения уточнили, что во время работ заменили кровельное покрытие вместе со стропильной системой. Выполнили монтаж вентилируемого фасада, в коридорах, режимных помещениях уложили плитку и смонтировали часть декоративных панелей.
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В здании подключили отопление и установили лифт. Больницу оснастили пластиковыми стеклопакетами. Сейчас мастера монтируют вентиляционные шахты и укладывают на лестницы кафельную плитку.
В Московской области в этом году также планируют провести капремонт девяти спортивных объектов. В частности, в Ступине обновят спорткорпус.
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