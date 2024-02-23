Подмосковье 23 февраля 2024, 10:50 Капремонт инфекционного корпуса Ступинской больницы вышел на финишную прямую Специалисты приступили к отделке в инфекционном корпусе Ступинской больницы Автор фото: Андрей Семибратов

Читать 360tv в

Здание инфекционного корпуса Ступинской больницы на улице Чайковского продолжают капитально ремонтировать. Строители обновили фасад и приступили к внутренней отделке и монтажу коммуникаций.

В пресс-службе медучреждения уточнили, что во время работ заменили кровельное покрытие вместе со стропильной системой. Выполнили монтаж вентилируемого фасада, в коридорах, режимных помещениях уложили плитку и смонтировали часть декоративных панелей.

Реклама

В здании подключили отопление и установили лифт. Больницу оснастили пластиковыми стеклопакетами. Сейчас мастера монтируют вентиляционные шахты и укладывают на лестницы кафельную плитку.

В Московской области в этом году также планируют провести капремонт девяти спортивных объектов. В частности, в Ступине обновят спорткорпус.