Подмосковье 09 февраля 2024, 11:36 Капитальный ремонт 9 спортивных объектов запланировали в Подмосковье в 2024 году Unsplash

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Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел заседание, в ходе которого обсудили вопрос капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры. В 2024 году в Подмосковья преобразятся девять спортобъектов.

«Все работы по модернизации и развитию социальной инфраструктуры ведутся в первую очередь в рамках исполнения наказов наших жителей», — отметила председатель Комитета Линара Самединова.

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В текущем году в Подмосковье модернизируют стадион «Гидросталь» в Чехове, спорткорпус в Ступине, стадион «Старт» в Богородском округе, спорткомплекс «Орион» в Балашихе, стадион «Чайка» в Королеве, бассейн «Бриз» в Дмитрове, бассейн в Сергиевом Посаде, стадион «Авангард» в Коломне, а также спорткомбинат «Строитель» в Наро-Фоминске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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