Подмосковье 26 декабря 2022, 16:04 Капитальный ремонт поликлиники завершился в Лыткарине

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Здание взрослой поликлиники Лыткаринской городской больницы на улице Комсомольской полностью обновили во время капитального ремонта. Медицинское учреждение уже открыто для пациентов.

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«Проведен ремонт фасада, внутренние отделочные работы. Заменили коммуникации, окна и двери, внутри установили новую мебель. На капремонт поликлиники было направлено более 150 миллионов рублей», — рассказал главный врач Лыткаринской городской больницы Руслан Султанов.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что Подмосковье получило поддержку президента России для строительства детского госпиталя в Красногорске. Современный объект с ультраоборудованием планируется сдать досрочно — через год с половиной.

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