Капитальный ремонт железнодорожной станции Чехов начался в Подмосковье

ЦППК начала капитальный ремонт платформы на остановочном пункте Чехов Курского направления, расположенном в Московской области. Специалисты заменят плиты перекрытий и фундаментных блоков, установят современное светодиодное освещение, урны. Каждая платформа будет снабжена линией безопасности, а тактильная плитка возле сходов сделает удобнее передвижение лиц с ограниченными возможностями.

Все работы запланировано закончить уже до конца текущего года. Кроме того, в 2022 году проводится капитальный ремонт платформ на станциях Снегири (Рижское направление) и Коренево (Казанское направление) и двух платформ в Орехово-Зуево (Владимирское направление). Реконструкция идет на станции Кривандино (Казанское направление) и платформе № 1 остановочного пункта Кабаново (Горьковское направление). Завершить работу на платформах станций Кривандино и Кабаново планируется до конца 2022 года.

Уже работают на пассажиропотоке реконструированные платформы на станциях Шугарово, Катуар и платформа № 2 на остановочном пункте Кабаново.

Кроме того, в 2022 году была проведена модернизация навесов на 20 платформах станций и остановочных пунктов на территории Москвы и Московской области. Вместо покрытия из поликарбоната будет использован более долговечный профилированный лист.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на треть снизилось количество жалоб на расписание автобусов.