Подмосковье 16 мая 2023, 10:34 Капитальный ремонт взрослой поликлиники завершился в Верее

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Взрослую поликлинику в Верее открыли после капитального ремонта. Он прошел по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Историческому зданию больше века, оно давно нуждалось в обновлении.

Капремонт провели в максимально сжатые сроки. Начали его в январе, а уже сейчас поликлиника работает по графику. На время ремонта врачи не прекращали принимать пациентов, переезжая внутри здания из помещения в помещение.

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«Вся больница изменилась — изменились входные группы, заменена вся инфраструктура — отопление, водопровод, слаботочка. Камеры осталось повесить. Зоны комфортного ожидания появились, регистратура теперь на 1-м этаже, а не на 2-м — населению удобнее. Появился гардероб, коего у нас не было в принципе», — рассказал заведующий поликлиникой Игорь Рыжков.

Результаты ремонта оценил главный врач Наро-Фоминской областной больницы Руслан Султанов. Он пообщался с коллективом поликлиники и с пациентами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для областной больницы в Химках закупят новое оборудование.

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