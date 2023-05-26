Подмосковье 26 мая 2023, 08:48 Капитальный ремонт в школе имени Фурагиной в Одинцове завершится в июле

Читать 360tv в

Капитальный ремонт Старогородковской специальной школы имени Фурагиной в Одинцовском округе завершится в конце июля. Воспитанники учреждения начнут следующий учебный год в обновленном здании.

Каждый день на объекте трудятся 80 человек. Сейчас в здании рабочие устанавливают перегородки, штукатурят стены и готовят помещения под покраску.

Реклама

«У нас сейчас основная позиция это фасад. [Его] заканчиваем и начинаем делать гидроизоляцию», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

При обустройстве пространства учитывались пожелания педагогов и родителей. Важная задача — создать в учебном заведении уютную обстановку, ведь школа-интернат предназначена для пятидневного пребывания ребят с особенностями развития.

«Задача была создать домашнюю обстановку. Это новая современная столовая, специальные кабинеты — логопедические, дефектологические, кабинет психолога и адаптивной физкультуры», — рассказала директор Старогородковской школы-интерната имени Фурагиной Татьяна Новохатько.

Территория школы тоже преобразиться. Появятся игровая и спортивная площадки, а также зона тихого отдыха, теплица и новая парковка.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что уникальный лицей для айтишников и инженеров в Истре откроют на год раньше срока.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».