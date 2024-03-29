Подмосковье 29 марта 2024, 14:54 Капитальный ремонт в 5 многоэтажках в Мытищах завершат до середины мая пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В Мытищах к середине мая завершится капитальный ремонт пяти многоэтажек. Сейчас в домах 11, 11а, 13, 15 на улице Щербакова и в доме 17/17 на улице Матросова завершаются работы по замене кровли.

Представители администрации городского округа Мытищи и сотрудники управления технического надзора ознакомились с промежуточными итогами ремонта. Нарушений по качеству и сроку выполнения работ эксперты не обнаружили.

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Всего в рамках краткосрочного плана на 2023–2025 годы в городском округе Мытищи капитально отремонтируют 151 многоквартирный дом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году более четырех тысяч домов Подмосковья ожидает капитальный ремонт. В порядок приведут около 1,8 тысячи крыш и 1,1 тысячи фасадов.

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