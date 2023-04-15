Подмосковье 15 апреля 2023, 11:56 Капитальный ремонт школы №2 в Озерах завершится к 1 сентября

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Обновленное здание школы № 2 в городе Озеры откроют к 1 сентября. Сейчас рабочие проводят внутреннюю отделку помещений и выполняют благоустройство территории.

Работы ведутся в двух зданиях основной и начальной школы. Эти учебные заведения были построены более 90 лет назад, и с тех пор серьезные работы здесь не проводились.

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Сейчас на объектах завершен демонтаж старых покрытий, заменены все коммуникации. Вместо деревянных перекрытий здесь сделали железобетонные. Скоро на обоих зданиях обновят кровли.

Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой и вентиляцией фасада. Замене подлежит и школьное оборудование: в классах появятся интерактивные доски, проекторы, лаборатории. Территорию школы благоустроят.

На время ремонта учащихся перевели в ближайшие образовательные учреждения. В обновленную родную школу они вернутся 1 сентября.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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