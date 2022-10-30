Капитальный ремонт школы № 1 завершили в Шатуре | 360°

Подмосковье 30 октября 2022, 21:36 Капитальный ремонт школы № 1 завершили в Шатуре

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В Шатуре завершился капитальный ремонт одной из старейших школ. Работы длились семь месяцев, здесь заменили буквально все. Итог работ оценил глава округа Алексей Артюхин.

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Преобразить здание с более чем 80-летней историей помогла программа президента. После демонтажа в здании остался только каркас, строители сделали новую кровлю, проложили коммуникации, но самое главное — укрепили фундамент и заменили перекрытия. Раньше они были деревянными.

Теперь школа № 1 — светлая, яркая и современная. А благодаря перепланировке у педагогов появилась учительская, кабинеты логопеда, психолога, дефектолога и творческая мастерская.

«Замечательная большая светлая школа. Новая по исполнению и старая по духу. Будет собрана мебель, конечно, что-то отмыть, обязательно укажем на какие-то небольшие замечания, они у нас все равно будут. Еще неделя у строителей на это будет, а седьмого числа мы здесь все вместе встретим ребят, и я уверен, школа им понравится», — сказал глава г. о. Шатура Алексей Артюхин.

Благоустройство прилегающей к школе территории пройдет в следующем году. Рядом с образовательным учреждением появится мини-стадион.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном.