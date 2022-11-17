Подмосковье 17 ноября 2022, 13:53 Капитальный ремонт шести домов в Молодежном завершится к концу года

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В программу капитального ремонта домов вошло шесть зданий в Молодежном округе. Их приведут в порядок до конца этого года, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Глава ведомства Антон Велиховский рассказал, что в планах отремонтировать кровлю одного дома, а также заменить фасады и инженерные системы в четырех зданиях. На это выделили 163 миллиона рублей. Работы уже завершили на четырех объектах.

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Министр напомнил, что Подмосковье реализует самую большую программу капитального ремонта жилых домов в стране. По ней до 2049 года новый облик получат свыше 44 тысяч зданий. Работы уже провели в 15,8 тысячи из них.

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В этом году в план вошли 3849 объектов. Узнать, где именно пройдут работы, можно на сайте Фонда капитального ремонта.