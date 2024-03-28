Подмосковье 28 марта 2024, 18:59 Капитальный ремонт сетей водоснабжения стартовал в Шатуре Администрация Шатура г.о.

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Капитальный ремонт водопроводных сетей начался в Шатуре. Работы по реконструкции систем водоснабжения пройдут в различных населенных пунктах, таких как Кривандино, Мишеронский, Пустоша, Радовицкий, Черусти и Шатурторф, а также в микрорайоне Керва.

Проведение ремонтных работ стало возможным благодаря участию в государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры». В рамках реконструкции более 18 километров старых трубопроводов заменят на новые трубы из современных материалов. Также планируется обновить запорную арматуру и технологические колодцы.

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На первом этапе проводится обследование участков, технологических соединений и колодцев. При необходимости будет выполнена расчистка и откачка воды. В связи с крупным ремонтом потребуется временно отключить водоснабжение во время проведения монтажных работ.

В местной администрации заверили, что жители будут информированы заранее, а отключения воды в многоквартирных домах будут проводиться точечно и не будут продолжительными — не более четырех часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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