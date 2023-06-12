Подмосковье 12 июня 2023, 23:40 Капитальный ремонт поликлиники начался в Электрогорске

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Капитальный ремонт во взрослом поликлиническом отделении больницы начался в Электрогорске. Также там продолжают текущую реставрацию в другом — физиотерапевтическом отделении.

«Было принято решение по губернаторской программе минздравом провести капитальный текущий ремонт. Большой объем задач в отношении поликлиники», — сообщил глава округа Александр Кулаков.

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В здании отремонтируют фасад, кровлю, заменят инженерные и вентиляционные системы, а также систему отопления. Некоторые помещения и кабинеты врачей перепланируют.

«Все виды работ, которые по нашей смете, мы там производим. Замена полов, штукатурка стен, новые потолки, новые окна и новая кровля», — заявил замдиректора компании ООО «Строй-СТК» Геннадий Модин.

Все работы ведутся с опережением на 20%. На время их проведения проведения прием взрослых пациентов перенесли в терапевтический корпус, женскую консультацию и физиотерапию — в корпус гемодиализа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

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