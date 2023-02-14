Подмосковье 14 февраля 2023, 17:24 Капитальный ремонт областной больницы в Воскресенске завершится в этом году

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Капитальный ремонт областной больницы проверили в Воскресенске. На объекте побывал временно исполняющий полномочия главы Алексей Малкин. Работы планируют завершить до конца года.

Алексей Малкин рассказал, что в стационаре больницы продолжают электромонтажные работы и возведение перегородок.

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«Вижу, что строители полностью завершили работы по утеплению фасада и обновлению кровли. Работы выполняет тот же подрядчик, который ремонтировал детскую поликлинику, поэтому есть уверенность, что будут соблюдены сроки и качество», — добавил он.

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После ремонта в больнице возобновят работу отделения офтальмологии, оториноларингологии и детское соматическое отделение.

Заместитель генерального директора «Строительной компании № 1» Олег Терехин рассказал, что ремонт планировали завершить в 2024 году, однако было принято решение сделать это раньше.

«Капитальным ремонтом также предусмотрены перепланировка и замена всех сетей теплоснабжения, газификации, электроснабжения — то есть полная замена всех инженерных систем», — рассказал он.

Сейчас работы ведут в половине здания — их завершат в июне, после чего начнут ремонт в другой его части.

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