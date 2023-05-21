Подмосковье 21 мая 2023, 04:25 Капитальный ремонт детского сада №34 в Серпухове завершат к сентябрю

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Работы по капитальному ремонту детского сада №34 при школе №3 городского округа Серпухов завершат к 1 сентября. Специалисты проводят демонтаж устаревшего оборудования, штукатурку стен и стяжку напольного покрытия.

«Будет проводиться капитальный ремонт с заменой всех инженерных сетей, электрики, коммуникаций, камер. Также пройдет полное благоустройство территории, очистка и приведение в норму фасада», — рассказал подрядчик строительства Максим Шишов.

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На фасаде учреждения установят новый цветной цоколь, который придаст современный вид детскому саду, над входами появятся новые козырьки.

«Мы будем применять интересный материал — жидкую напыляемую пробку. Он очень износостойкий и разноцветный. В числе его можно комбинировать и создавать разные рисунки. Все группы будут разбиты на разные цветовые гаммы», — добавил руководитель работ.

Специалисты проведут асфальтирование тропинок на территории учреждения, также обновят спортивную площадку, веранды и горки на уличных игровых зонах. Детский сад №34 «Звездочка» стал частью школы №3 в этом году.

«В этом детском саду находились 290 воспитанников. Сейчас они все распределены по дошкольным отделениям других школ, либо в детские сады. [Дети] направлены более чем в 10 организаций по запросу родителей», — отметила директор школы Юлия Русецкая.

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