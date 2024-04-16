Подмосковье 16 апреля 2024, 13:29 Камеры для отслеживания пожаров установили в Одинцовском округе Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Заседание оперативного штаба по готовности к пожароопасному сезону прошла в Одинцове. Для предупреждения лесных пожаров в округе в этом году подключили видеомониторинг.

Участие в совещании приняли руководители местных филиалов «Центрлесхоза» и «Мособллеса», представители полиции и министерства по чрезвычайным ситуациям.

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«Для нас принципиально важно, чтобы каждая задействованная структура четко представляла свою зону ответственности, свой регламент и при этом понимала, что делают ее смежники. Наш штаб должен обеспечить эффективную координацию общих усилий», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Количество лесных пожаров в округе стабильно снижается из года в год. Чтобы минимизировать возгорания, к этой работе привлекут 63 единицы специальной техники и более 340 человек.

Одиннадцать населенных пункта и двадцать четыре садовых некоммерческих товарищества округа на данный момент находятся под угрозой. Одна из самых эффективных мер их защиты — создание противопожарных полос на прилегающих к лесам территориях.

Еще один из эффективных способов предупреждения лесных пожаров — видеомониторинг. Три камеры системы «Лесохранитель» установили в Горках-10, Никольском и на Власихе. Они имеют круговой обзор, функцию определения координат очагов пожара и дальность наблюдения — 20 километров.

«Мы можем размещать подобные камеры на высотных зданиях. Это позволит перекрыть территорию всего муниципалитета. Если будет сформирован соответствующий запрос, выполним его в кратчайшие сроки», — отметил Андрей Иванов.

Глава округа обратил внимание членов штаба на необходимость контроля за посещаемостью лесов, в том числе парков. Самые посещаемые — Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха, парки Малевича и «Раздолье». За нарушение пожарной безопасности предусмотрены штрафы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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