Подмосковье 01 декабря 2022, 10:43 Калькулятор доходов для назначения пособий на ребенка появился на «Госуслугах»

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Получение пособия на ребенка упростили в Подмосковье. В онлайн-сервисе появился калькулятор, который поможет рассчитать уровень доходов семьи. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

С начала года пособия на детей назначили около 115 тысяч раз в Подмосковье. Для упрощения услуги на портале появился новый сервис, рассказала глава Мингосуправления Надежда Куртяник.

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«Он рассчитает доход: если на каждого члена семьи сумма будет ниже прожиточного минимума, то можно будет подать заявление. Благодаря сервису уменьшится число отказов», — отметила она.

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Услуга предоставляется бесплатно. Решение появится в личном кабинете в течение 10 дней со дня подачи заявления.

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