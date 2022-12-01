01 декабря 2022, 10:43
Калькулятор доходов для назначения пособий на ребенка появился на «Госуслугах»
Получение пособия на ребенка упростили в Подмосковье. В онлайн-сервисе появился калькулятор, который поможет рассчитать уровень доходов семьи. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.
С начала года пособия на детей назначили около 115 тысяч раз в Подмосковье. Для упрощения услуги на портале появился новый сервис, рассказала глава Мингосуправления Надежда Куртяник.
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«Он рассчитает доход: если на каждого члена семьи сумма будет ниже прожиточного минимума, то можно будет подать заявление. Благодаря сервису уменьшится число отказов», — отметила она.
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Услуга предоставляется бесплатно. Решение появится в личном кабинете в течение 10 дней со дня подачи заявления.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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