    13 января 2020, 15:05

    Забота о важных традициях. Как в Подмосковье готовятся к Крещению

    Владислав Гурджи, Ольга Крылова

    Все муниципалитеты Подмосковья готовятся к празднику Крещения, который отмечается 19 января. Для жителей и гостей области подготовили 200 купелей.
    Забота о важных традициях. Как в Подмосковье готовятся к Крещению

    В Московской области сделают все, чтобы праздник для верующих был безопасным и комфортным.

    «В предстоящие выходные большой праздник — Крещение. Соответственно, каждая территория, муниципалитет готовятся. Я прошу оказать максимальное внимание и заботу о тех, кто привык в этот день совершать церемониал, окунаться в прорубь. Традиционно мы уделяем большое внимание этому важному событию», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания с зампредами региона.

    Он добавил, что новогодние праздники в области прошли спокойно. Воробьев поблагодарил за слаженную работу правоохранительные органы и блок ЖКХ.

    «Что касается праздников, я подчеркиваю слаженность работы и блока ЖКХ, и правоохранительной системы. У нас не было значимых эксцессов. Конечно, не обошлось без разного рода ЧП, пожаров в частности. Но в целом все прошло под контролем», — заключил губернатор.

    Во время праздников в Московской области прошло более 1000 новогодних елок и порядка 100 ярмарок.