Забота о важных традициях. Как в Подмосковье готовятся к Крещению

В Московской области сделают все, чтобы праздник для верующих был безопасным и комфортным.

«В предстоящие выходные большой праздник — Крещение. Соответственно, каждая территория, муниципалитет готовятся. Я прошу оказать максимальное внимание и заботу о тех, кто привык в этот день совершать церемониал, окунаться в прорубь. Традиционно мы уделяем большое внимание этому важному событию», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания с зампредами региона.

Он добавил, что новогодние праздники в области прошли спокойно. Воробьев поблагодарил за слаженную работу правоохранительные органы и блок ЖКХ.

«Что касается праздников, я подчеркиваю слаженность работы и блока ЖКХ, и правоохранительной системы. У нас не было значимых эксцессов. Конечно, не обошлось без разного рода ЧП, пожаров в частности. Но в целом все прошло под контролем», — заключил губернатор.

Во время праздников в Московской области прошло более 1000 новогодних елок и порядка 100 ярмарок.