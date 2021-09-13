Через рвы и грязевые переправы. Как прошла «Гонка героев» в Подмосковье

Более 1,5 тысячи человек стали участниками масштабной «Гонки героев» в Подмосковье. На старт вышли 75 ярких команд, которых ждал забег по пересеченной местности. Рукоходы, переправы, рвы, крутые подъемы и испытания на выносливость — все это сопровождало их от начала до конца маршрута.

Забег объединил молодежь, волонтеров и общественников со всего Подмосковья. Перед началом опытные тренеры обучали ребят правильной технике прохождения препятствий.

«У нашей страны героическое прошлое, настоящее и, я в этом уверен, будущее. Каждый из нас может показать свои силы на практике в рамках „Гонки героев“ и встретиться с настоящими, уже действующими героями на форуме», — сказал начальник главного управления социальных коммуникаций Московской области Дмитрий Левин.

Бежать нужно было на время. Первой дистанцию преодолела команда из Одинцова. Ее результат — 1 час 48 минут, а следом финишировали ребята из Воскресенска и Можайска.

Ребят поздравила министр по социальным коммуникациям Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Я хочу поздравить всех с прохождением такой сложнейшей трассы. Вы все здесь настоящие герои. Спасибо за красивую гонку, за энергию, за проявленный командный дух. Это было ярко. Вы лучшие Екатерина Швелидзе.

Была у «Гонки героев» и другая сторона — это лекции, встречи, общение с ветеранами, мастер-классы и тренинги.

В фан-зоне участники и гости могли посоревноваться в мини-гольфе, стрельбе в тире или сделать экспресс-массаж.

Для всех гостей развернули полевую кухню с кашей и сладким чаем. Этот забег традиционно открыл патриотический форум «Наследники Победы».