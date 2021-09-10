Массовый забег «Гонка героев» пройдет в Дмитрове 11 сентября

В Московской области 11 сентября пройдет традиционный патриотический форум «Наследники Победы». Мероприятие проведут на территории горнолыжного клуба имени Леонида Тягачева в Дмитровском округе. Все желающие смогут принять участие в забеге «Гонка героев». Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

На форуме все желающие смогут посетить образовательные лекции об истории страны, а также стать участниками экстремального забега «Гонка героев».

Планируется, что в забеге примут участие больше 50 команд по 20 человек. Пробежать дистанцию могут все, кто чувствует в себе силы. Возрастные ограничения: от 18 до 35 лет. Участники должны будут пройти уникальную 10-километровую дистанцию с препятствиями.

На пути к финишу команды ждут крутые подъемы, спуски, водные переправы, грязевые рвы и другие испытания на силу и выносливость. Все участники получат памятные жетоны, а первым трем командам вручат медали и кубки.

Во время форума для посетителей выступят эксперты и почетные гости. Все разговоры будут о патриотизме, о его воспитании у молодежи.

Традиционно на площадке организуют фан-зону, где можно будет, например, поиграть в настольный теннис, посоревноваться в меткости, играя в дартс, насладиться игрой в гольф и даже сделать экспресс-массаж.

На территории клуба будет работать полевая кухня с солдатской кашей и сладким чаем.

Форум «Наследники Победы» проходит в Московской области с 2013 года.