От скалодрома до бега с препятствиями. Как проходит гонка «Преодолей себя» в Подмосковье

Захватывающие забеги с препятствиями проходят до 15 мая в парке «Патриот». Это гонка «Преодолей себя», и с ее участникам пообщался корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы проверить свои силу, выносливость и знания в области спасения, участники объединились в команды. Гонку проводят при поддержке МЧС России и нескольких министерств.

Ее организовали в рамках XIII Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность».

Источник фото: телеканал «360»

Участником гонки «Преодолей себя» может стать любой, но вот справиться со всеми заданиями, да еще и на время, получится далеко не у каждого.

Вытащить раненого из задымленного помещения и проползти под низким навесом, залезть по стене на крышу — эти и другие навыки смогут продемонстрировать спасатели. А как с такими задачами справляются обычные люди? Узнавал корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

Организатор гонки «Преодолей себя» Роман Караев рассказал о том, что, по его мнению, физически одно из сложных заданий — взобраться на 12-метровый скалодром.

Корреспондент Ксения Жеребцова тоже решила попробовать это сделать. О том, получилось ли это у нее, вы узнаете в нашем репортаже.