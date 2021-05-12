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    12 мая 2021, 23:17

    Международный салон «Комплексная безопасность — 2021» прошел в парке «Патриот»

    Анастасия Максимовских, Екатерина Бутовская, Елена Кононова

    Стеклобой, блокиратор подушек безопасности, домкрат — все идет в ход, когда человека, пострадавшего в ДТП, нужно извлечь из машины. Ведь если не уложиться в «золотой час» — шансы легко отделаться после аварии уменьшаются. Сотрудники МЧС со всей России приехали в парк «Патриот» на самый крупный международный салон «Комплексная безопасность — 2021».

    Международный салон «Комплексная безопасность — 2021» прошел в парке «Патриот»

    Международный салон впервые проходил в парке «Патриот». Его организаторами являются МЧС РФ и МВД России.

    Международный салон «Комплексная безопасность — 2021» прошел в парке «Патриот» | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Как спасатели соревновались в конкурсе по ликвидации ДТП и как машины превращаются в груду металлолома, когда на кону — жизнь человека, смотрите в сюжете «360».