Стеклобой, блокиратор подушек безопасности, домкрат — все идет в ход, когда человека, пострадавшего в ДТП, нужно извлечь из машины. Ведь если не уложиться в «золотой час» — шансы легко отделаться после аварии уменьшаются. Сотрудники МЧС со всей России приехали в парк «Патриот» на самый крупный международный салон «Комплексная безопасность — 2021».

Международный салон впервые проходил в парке «Патриот». Его организаторами являются МЧС РФ и МВД России. Источник фото: телеканал «360» Как спасатели соревновались в конкурсе по ликвидации ДТП и как машины превращаются в груду металлолома, когда на кону — жизнь человека, смотрите в сюжете «360».