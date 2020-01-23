Как подарить новогоднему дереву вторую жизнь? В Подмосковье с этим поможет «Елочный патруль»

В Подмосковье проходит экоакция «Подари вторую жизнь своей елке». Жители региона после праздников сдают новогодние деревья в пункты приема или оставляют на улице, чтобы их забрал «Елочный патруль». Как утилизируют елки в Подмосковье — в материале «360».

Никаких долгих приготовлений: надел спецовку, взял елку и за работу. Это — «Елочный патруль». Организация ездит с инспекцией по всей Московской области. Все просто: люди выносят деревья, потом приезжает патруль и их забирает. И дома просторнее, и на улице — чище.

Старожилы патруля поясняют: конкретного дня утилизации в мире людей не существует. Одни ждут конца новогодних праздников, другие — старого Нового года, а третьим нужно дать команду. Подмосковная акция «Подари вторую жизнь своей елке» охватит их всех. Дежурство патрулей организовано до 15 февраля.

Впрочем, любителей откладывать все на потом с каждым разом остается все меньше. Только в первую неделю акции жители Подмосковья сдали более трех тысяч елок. Так они не только избавились от лишнего, но и помогли экологии.

«Все елки, которые соберем во время акции, будут переработаны в компост. Это — специальная смесь, которую затем мы передадим для специальных акций по посадке деревьев. Таким образом, елки будут возвращены в природу», — рассказала руководитель службы по связям с общественностью регионального оператора Мария Штомпиль.

Источник фото: телеканал «360»

Все, что собрали бригады за день, свозится в сортировочный пункт. Здесь деревья превращают в щепе, а дальше — везут ее на новый комплекс по переработке в Егорьевск. И компост — только начало. В ближайшее время для старых елок найдут и другие применения.

Источник фото: телеканал «360»

Акция по утилизации елок продлится до 15 февраля. Адреса пунктов приема новогодних деревьев можно уточнить на официальном сайте Министерства ЖКХ Московской области.