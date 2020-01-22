Подари вторую жизнь своей елке. Более 3 тысяч деревьев за неделю сдали в подмосковные пункты приема

За неделю экоакции «Подари вторую жизнь своей елке» жители Московской области сдали в пункты приема более трех тысяч новогодних деревьев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ региона.

За неделю 2020 года жители собрали елок на треть больше, чем в прошлом году за аналогичный период. А за все время проведения акции тогда было сдано свыше 7,5 тысячи деревьев.

«Уже в первую неделю мы увидели высокую активность жителей в этом мероприятии», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По словам министра, для удобства жителей в каждом муниципальном образовании действует по несколько брендированных пунктов приема елей. Всего организовано около 200 пунктов, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Акция продлится до 15 февраля.

Кроме специализированных точек приема зеленых красавиц, жители Балашихи и Рошаля могут привозить елки в пункты приема вторичной переработки отходов «Мегабак».

«Мы предполагаем, что свои новогодние деревья сдадут не менее 15 тысяч человек, а по итогам акции будет собрано не менее 15 тысяч деревьев, что в несколько раз больше, чем в прошлом году», — сказал Антон Велиховский.

Собранные ели направляются на вторичную переработку — из них сделают щепу, которая пойдет на производство почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы».

Также раздробленная щепа будет применяться для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых и действующих полигонов Московской области. Первую партию подготовленной щепы направят на полигон ТБО «Лесная» в Серпухов.

Акция предоставляет жителям региона комфортные условия в обращении с сезонным крупногабаритным мусором: ели не должны выкидываться навалом в придомовые контейнерные площадки и в мусоропроводы многоквартирных домов. Кроме поддержания чистоты в городских округах, эта акция содействует восстановлению зеленого хвойного фонда Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

В регионе вторичной переработкой отходов занимается несколько десятков предприятий. Они перерабатывают собираемые жителями «чистые» отходы, такие как пластик, стекло, бумага и картон, металл и текстиль, б/у покрышки и прочие ТКО.

В прошлом году в Подмосковье на вторичную переработку направили около миллиона тонн твердых бытовых отходов. В 2020-м цифра должна увеличиться минимум вдвое. Активная позиция жителей Московской области по раздельному сбору мусора позволяет обеспечить высокий уровень извлечения вторичного сырья и его последующую переработку. Сегодня этот показатель составляет 20%, а ближайших планах — достичь 50% вторичной переработки от всего объема твердых коммунальных отходов в области.