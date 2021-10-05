Жителям Подмосковья рассказали, как и где сделать прививки от гриппа и ковида осенью

Начался сезонный подъем простудных заболеваний. Для жителей Подмосковья работают как стационарные, так и мобильные пункты вакцинации, где можно привиться от гриппа и ковида. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что врачи трудятся в очень сложных форматах, защищая жителей от инфекций.

По словам губернатора, осень — это время вакцинации против, прежде всего, гриппа. Но сейчас накладывается и коронавирус.

Врачи работают в напряженном режиме. И нас по-прежнему не покидает ковид. Мы видим, что на ИВЛ и при госпитализации более 95% людей — те, кто не привился Андрей Воробьев.

Сейчас в Подмосковье разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом и пневмонией.

Грипп

В поликлиниках Московской области открыли 404 кабинета для вакцинации от гриппа. Врачи используют современный отечественный препарат.

Вместе с тем в области уже работают передвижные комплексы вакцинации на железнодорожных станциях, в СНТ, магазинах и торговых центрах.

Нужно лишь зайти на сайт подмосковного Минздрава, открыть интерактивную карту и найти на ней свой населенный пункт, а после выбрать дату и время для прививки. С собой потребуется взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Сначала врач проведет осмотр. Вакцинацию проведут, если нет противопоказаний. Сейчас инъекции сделали уже 767,8 тысячи человек в Подмосковье.

Жители смогут задать вопросы о профилактике гриппа и ОРВИ по телефону 8 (800) 555-49-43. Диспетчеры принимают звонки круглосуточно.

Ковид

Более 3,4 миллиона человек в Подмосковье сделали прививку от коронавируса уже двумя компонентами вакцины.

Для удобства жителей работает 360 пунктов вакцинации. Они находятся в поликлиниках, МФЦ, торговых центрах и даже СНТ.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.

Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

Специальная онлайн-карта поможет жителям выбрать пункты. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.