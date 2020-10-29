Кафе и рестораны Подмосковья не станут закрывать из-за COVID-19

Малый и средний бизнес продолжит работать в Подмосковье, несмотря на рост числа случаев COVID-19. Губернатор Андрей Воробьев при этом призвал предпринимателей заботиться о персонале и посетителях.

«Наша задача, конечно, чтобы малый и средний бизнес работали. В том числе и рестораны, кафе. Мы понимаем, что это сложный бизнес и сохранить его чрезвычайно тяжело в данной ситуации. Поэтому работайте, мы не собираемся вас закрывать. Но, пожалуйста, заботьтесь о тех, кто приходит к вам», — сказал Андрей Воробьев в эфире «360».

Глава региона призвал проверять персонал — официанты и повара в ресторанах должны работать в масках.

«Я хочу к вам обратиться и ко всем, у кого есть собственное дело, продолжаете его делать успешно, мы будем всячески это поддерживать. Но, пожалуйста, соблюдайте стандарты и заботьтесь о людях», — призвал предпринимателей губернатор.

В эфире он также подчеркнул, что к осеннему росту случаев COVID-19 начали готовиться еще летом. А уже в конце года в Московской области начнется массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно будет бесплатно.