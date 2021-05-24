Кадровые перестановки произошли в правительстве Подмосковья

В Совете Федерации появился новый сенатор от Подмосковья, а в правительстве региона произошли перестановки. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для более результативной деятельности должны быть перемены и люди, которые усиливают то или иное направление. <…> На это место (сенатора от Подмосковья — прим. ред.) мы делегировали опытного бойца, очень добросовестного человека — Ольгу Сергеевну Забралову. Она будет работать в комитете социальном, здравоохранения. Будет заниматься всем, что связано с социальной сферой», — сообщил Воробьев.

Руководитель региона отметил, что первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов теперь будет трудиться на посту председателя подмосковного правительства. Евгений Хромушин станет вице-губернатором и будет курировать блок ЖКХ, энергетики и жилищной инспекции. Воробьев представил и нового заместителя председателя правительства Московской области. Этот пост займет глава Минздрава Светлана Стригункова.

«Каклюгина Ирина Александровна становится заместителем председателя правительства, министром социального развития. <…> Министром образования мы назначаем Илью Михайловича Бронштейна. <…> Руководителем главного управления территориальной политики Подмосковья становится Ковалева Елена Владимировна», — рассказал о других перестановках губернатор.

Воробьев отметил особую важность кадровых решений и подчеркнул, что стратегические задачи по развитию обозначил президент России Владимир Путин и их также диктует сама жизнь.