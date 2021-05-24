Воробьев пригласил жителей Подмосковья на предвыборные мероприятия

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил жителям Подмосковья о начале предварительного голосования для отбора кандидатов на выборы, которые состоятся осенью. Глава региона пригласил всех принять в них участие.

«Осенью этого года пройдут выборы. И сейчас началось предварительное голосование, где жители могут отметить, выделить, поддержать того или иного кандидата», — сказал Андрей Воробьев на заседании с областным правительством.

Он призвал глав городских округов уделить этому вопросу особое внимание.

«Очень многое зависит от наших представителей в Государственной думе, в областном парламенте. И я очень надеюсь, что наши жители поддержат самых достойных, подготовленных, активных людей», — добавил руководитель Московской области.

Предварительное голосование «Единой России» для отбора кандидатов на выборы различного уровня стартовало 24 мая. Оно продлится до 30 мая. Результаты электронного голосования определит оргкомитет 1 июня.

В конце апреля председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, что на продолжительность сентябрьских выборов в нижнюю палату парламента повлияет несколько факторов. Среди них глава ЦИК отметила эпидемическую ситуацию. По словам Памфиловой, никаких проблем во время подготовки к голосованию у комиссии нет.