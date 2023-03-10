10 марта 2023, 20:12
Кадеты из Солнечногорска заняли 2 место на всероссийском слете юных полярников
Учащиеся Радумльского кадетского корпуса из Солнечногорска заняли второе место на всероссийском экологическом слете юных полярников «Наша Планета». Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге и собрало ребят из разных городов страны.
Помимо защиты научных проектов участники слета сдавали нормы ГТО и писали олимпиады.
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«Наши ребята защищали проекты, они были достаточно интересные и касались северного морского пути, различных полярных технологий и проживания полярников. Эти проекты серьезные и сложные», — отметил директор Радумльского кадетского корпуса Владимир Красин.
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Клуб юных полярников работает в солнечногорском кадетском корпусе с 2016 года. За это время ребята подготовили свыше 50 научно-исследовательских проектов, посвященных проблемам Арктики.
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