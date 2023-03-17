Подмосковье 17 марта 2023, 18:07 Качество воды улучшится у 1,5 тысячи жителей поселка Зеленый в Богородском округе

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У жителей южной части поселка Зеленый Богородского округа появится чистая вода. До 25 марта населенный пункт подключат к Восточной системе водоснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

По президентскому проекту «Чистая вода» в Богородском округе построили присоединительный водовод длинной восемь километров. Его пропускная способность составляет четыре тысячи кубометров в сутки. Водовод работает от насосной станции № 9 восточной системы водоснабжения, которая находится в городе Старая Купавна.

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«Уже в начале следующей недели холодное централизованное водоснабжение появится у 1,5 тысячи жителей, проживающих в южной части поселка Зеленый Богородского городского округа», — отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

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Он уточнил, что специалисты уже промыли и продезинфицировали оборудование и взяли пробы воды.

По словам Велиховского, еще 500 жителей поселка подключат к Восточной системе водоснабжения после завершения отопительного сезона.

Специалисты рассказали, что необходимость в новом водоводе возникла из-за изношенности старого водозаборного узла. Он был построен еще в 1961 году. Из-за старого оборудования качество воды ухудшилось, в ней были превышены показатели железа и мутности. А вода из Восточной системы водоснабжения, которая теперь будет поступать жителям поселка, добывается из артезианских скважин на границах Московской и Владимирской областей. Она чистая настолько, что ей не требуется дополнительная очистка.

Восточная система водоснабжения уже обслуживает почти миллион жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье не осталось ни одного округа в красной зоне рейтинга по качеству питьевой воды.

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