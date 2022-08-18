Качество условий обучения в Подмосковье проверят эксперты

В Московской области завершается независимая оценка качества условий в школах, детских садах и колледжах. С ее результатами можно будет ознакомиться уже осенью.

«В этом году эксперты оценили 251 объект: это вузы, колледжи, школы и детские сады. Свое мнение о работе учреждений высказывают также родители и студенты в формате онлайн-опроса», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Как уточнили в Министерстве образования Московской области, результаты проверок будут опубликованы на официальном сайте.

Независимая оценка дает возможность жителям принимать участие в улучшении условий образовательных организаций. Такая работа проводится регулярно: раз в три года абсолютно каждая организация, осуществляющая образовательную деятельность, проходит проверку. Она помогает сделать учебный процесс более комфортным.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии к 1 сентября новых школ и детских садов. Еще несколько достроят позже осенью.