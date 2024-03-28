Подмосковье 28 марта 2024, 17:29 Качество работы управляющей компании в ЖК «Инновация» обсудил Андрей Иванов с жителями Новоивановского

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Глава Одинцово Андрей Иванов провел выездную встречу с жителями рабочего поселка Новоивановское, в ходе которой обсудили качество работы управляющей компании в новом жилом комплексе «Инновация». Жители выразили свои замечания относительно уборки территории, состояния подъездов и лифтового оборудования.

Иванов подчеркнул важность эффективного взаимодействия между управляющей компанией и жителями, особенно в период активного заселения комплекса. Все замечания оформили в протокольные поручения для дальнейшего контроля исполнения. Управляющая компания получила поручения по улучшению уборки территории, ремонту лифтов, обслуживанию систем отопления и другим важным аспектам.

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Для проверки технического состояния лифтов Иванов поручил организовать комиссию. Кроме того, управляющая компания должна представить график работ и проект наращивания рабочих сил для улучшения уборки и обслуживания зданий.

Согласно данным муниципального центра управления регионом, жители активно обращаются с вопросами и замечаниями относительно работы управляющей компании. В планах улучшение ситуации с уборкой территории, ремонтом лифтов и другими аспектами благоустройства жилого комплекса «Инновация».

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