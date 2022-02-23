Качество питьевой воды в Истре вырастет в 2022 году

В округе Истра Московской области за 2022 год построят 11 станций обезжелезивания воды. Уже готов пакет документов для выхода на торги по установке первых пяти станций — в Рождествено, Карцево, Алексино, Курово и Хуторки, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева. Все работы ведутся в рамках национального проекта президента РФ и губернаторской программы «Чистая вода».

Уже в этом году чистой питьевой водой обеспечат более 8 тысяч жителей Дедовска. В бюджете округа уже предусмотрены средства на ремонт дедовского водозаборного узла (ВЗУ) № 2.

«Отмечу, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы уже два года ведем масштабную работу по реконструкции ВЗУ. Цель — качественное улучшение воды, потребляемой нашими жителями», — добавила Витушева.

Современную станцию обезжелезивания воды в 2021 году установили на ВЗУ в поселке Снегири — в результате чистой водой обеспечили порядка 4 тысяч жителей поселка и ближайших СНТ. Станцию оснастили принципиально новой системой очистки воды на основе кинетической энергии.

Также в прошлом году заменили порядка 1,5 километра наиболее изношенных водопроводных сетей в Истре, Дедовске, Котове, Андреевском, Бунькове, Ружнове и Дуплеве.

А в 2019 году были выполнены достаточно сложные инженерные работы по проколу двух водоводов под рекой Истра. Это позволило запитать чистой водой от ВЗУ № 4 города Истры жилые дома на улицах Ленина и Босова, где живут порядка 18 тысяч человек.

Программу губернатора Андрея Воробьева «Чистая вода» в Подмосковье завершат к 2025 году. Мероприятия программы пройдут в 39 округах. Качество воды улучшится для 574 тысяч жителей.