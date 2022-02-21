Еще полумиллиону жителей Подмосковья улучшат качество воды

В рамках программы «Чистая вода» в Московской области на 2022–2024 годы запланировано 117 мероприятий в 39 городских округах. Качество воды улучшится для 574 тысяч жителей. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил министр ЖКХ региона Антон Велиховский во время совещания с зампредами правительства региона.

«На 2022–2024 годы у нас полностью сформирована трехлетняя программа. Мы перешли на трехлетнее планирование, и уже заключены контракты на 2023–2024 годы. Это реализация 117 мероприятий в 39 городских округах и улучшение качества воды для 574 тысяч жителей», — заявил Велиховский.

В 2022 году мероприятия пройдут в 11 округах.

«Делаем одновременно задел, то есть уже 45 мероприятий со сроком реализации 2023–2024 будут стартовать в этом году. Общий объем финансирования на 2022 год составит 3,3 миллиарда рублей», — отметил он.

За последние семь лет в Подмосковье построили и модернизировали 420 объектов водоснабжения. Обеспеченность жителей чистой водой поднялась на 10%.

«За каждым процентом стоят люди, конкретные пользователи услугами водоснабжения в своих квартирах. За семь лет мы улучшили качество водоснабжения более чем для двух миллионов человек», — отметил министр ЖКХ Подмосковья.

В 2021 году основные работы проходили в 10 округах: Одинцовском, Дзержинском, Зарайске, Щелкове, Люберцах, Солнечногорске, Фрязине, Балашихе, Богородском и Ленинском.

«Практически 185 тысяч человек получили улучшенное водоснабжение в прошлом году. Мы сдали 25 объектов», — доложил Велиховский.

По ходу реализации программы жители все реже жалуются на некачественную воду.

«Когда мы посмотрели результаты 2021 года, сокращение жалоб на 45% по красным зонам показало нам, что программа работает, жители ее чувствуют, видят. И реализация проходит в ускоренном режиме. Все федеральные показатели мы перевыполняем. И Минстрой России это отмечает в своих докладах», — сообщил министр.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев порекомендовал заниматься проектированием и монтажными работами одновременно. Это позволит сократить сроки.

«Чтобы мы эту страницу уже перелистнули, чтобы у каждого человека, у абсолютного большинства, была чистая вода», — объяснил Воробьев.

Глава Подмосковья добавил, что после этого нужно заняться устаревшими трубопроводами.

Там, где магистрали безнадежно устарели, — это следующий вызов, потому что человеку, понимаете, нужна чистая вода. И не только на пункте забора, но и из крана Андрей Воробьев.

Губернатор в ходе совещания с зампредами в понедельник заявил, что программу «Чистая вода» в Подмосковье полностью реализуют к 2025 году.