Подмосковье 23 апреля 2024, 16:13 Качество питьевой воды проверили в Истре Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Предприятие «Истринская Теплосеть» провело отбор проб для контроля питьевой воды. Проверка производится ежедневно по рабочей программе, согласованной с Роспотребнадзором.

Специалисты контролируют микробиологические и радиологические, химические и органолептические, оцениваемые органами чувств человека, показатели качества воды. Например, жесткость, мутность, запах, привкус, наличие железа. В ежедневном режиме лаборатория отбирает пробы для контроля качества очистки сточных вод.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

За 2023 год сотрудники лаборатории проанализировали более 3,5 тысячи проб воды.

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