Подмосковье 17 апреля 2023, 14:08 Качество отопления вырастет еще у 100 тысяч человек в Химках к концу года

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Около 140 километров тепловых сетей модернизируют в Химках к концу года. Эффект ощутят 100 тысяч жителей, доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву глава городского округа Дмитрий Волошин.

Этой зимой жители Химок оставляли много жалоб на проблемы с отоплением. Все обращения были учтены, и в городском округе уже началась большая модернизация тепловых сетей.

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«Сегодня мы вынесли этот вопрос на встрече, потому что всю зиму докладывали о заметной проблеме, которую доносили жители, — она связана с теплом в разных уголках Подмосковья. Мы долгое время не видели такого всплеска жалоб», — отметил губернатор.

Андрей Воробьев поставил задачу приступить, не теряя времени, ко всем процедурам по модернизации котельных и труб в Химках.

«Мы видим, что некоторые главы перезагружены, для них тепло не является приоритетом. А мы говорим: „нет“. Чистота и тепло — прямая обязанность и региональной, и муниципальной власти», — подчеркнул Воробьев.

Глава Химок Дмитрий Волошин сообщил, что в ремонт тепловых сетей в этом году инвестируют около 700 миллионов рублей.

«Должно быть заменено 140 километров сетей. Это коснется 194 многоквартирных домов, около 100 тысяч жителей. У нас в плане — с апреля по октябрь, но мы пошли немного с опережением, уже сейчас заменили 100 тысяч метров трубопровода. Это коснулось 31 дома, 17 тысяч человек», — рассказал Волошин.

В программу входит замена и модернизация оборудования 13 котельных и 88 тепловых пунктов, обновление магистральных трубопроводов.

«Отдельно хочу сказать по Химкам. Что касается инвестиционных программ, ремонтная программа — около 300 миллионов рублей, инвестиционная — 375 миллионов», — добавил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Ранее стало известно, что Московская область приступила к самой масштабной за всю свою историю модернизации ЖКХ.