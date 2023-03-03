Подмосковье 03 марта 2023, 14:54 Качели и арт-объекты появятся в сквере перед МФЦ в Электростали к осени

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В Электростали благоустроят сквер перед зданием МФЦ. Там установят качели, сухой фонтан и организуют зону отдыха. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

«Территория, которую мы здесь благоустраиваем, небольшая. Всего 0,8 гектара. Но для нас важно, чтобы в каждом городе Подмосковья появились красивые места, которые, как мы надеемся, станут точками притяжения для жителей», — заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он отметил, что сквер сделают зоной отдыха для жителей. Все работы закончат в сентябре. По задумке, на небольшой площади появятся необычные скамейки и большие качели.

В сквере планируют сделать кафе. Рядом с ним организуют веранду со скамейками и столиками.

Для активных жителей в сквере появятся столы для настольного тенниса, а акцентом на площади будет сухой фонтан.

Всю территорию озеленят, установят фонари и камеры видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года.

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