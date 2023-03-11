Подмосковье 11 марта 2023, 20:15 Кабинет с рентгеном открылся в детской поликлинике в Жуковском

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В детской поликлинике № 2 на улице Гудкова в Жуковском открылся кабинет с рентгеном. Теперь местным жителям больше не нужно ездить на другой конец города, чтобы исключить пневмонию.

«Рядом живем теперь, в шаговой доступности. Пешком можно дойти и сделать рентген», — сообщила жительница городского округа Ирина Пермякова.

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Аппарат произвели в России. На новом рентгене можно провести исследования на легких, суставах, а также посмотреть повреждения костей. Техника оснащена программой для определения степени плоскостопия и сколиоза. Диагностировать здесь можно даже заболевания желудочно-кишечного тракта.

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«Пациент принимает контрастное вещество, трубочка двигается, и мы смотрим, как это контрастное вещество окрашивает стенки пищевода, желудка, выявляем заболевание на самых ранних стадиях», — сообщила заведующая отделением лучевой диагностики медучреждения Анна Татаринова.

Лучевая нагрузка на врачей и пациентов минимальная. Благодаря высокому разрешению изображения на снимках видны мельчайшие детали.

Перед установкой оборудования в кабинете сделали ремонт. За две смены на этом аппарате можно проводить до 100 исследований в сутки, работают три врача. Снимки сразу отправляются на монитор лаборанта и в личный кабинет пациента.

Записаться на рентген можно через участкового педиатра. Исследование на современном аппарате занимает менее 10 минут.

Новый рентгеновский аппарат купили в рамках нацпроекта «Здоровье. Детство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что порядка 400 земельных участков выдали медикам в новых поселках для врачей. Они находятся в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске.

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