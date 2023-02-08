Подмосковье 08 февраля 2023, 19:53 Кабинет маммографии открыли в поликлинике Воскресенска

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В поликлинике № 4 в Воскресенске открылся кабинет маммографии. В прошлом году медучреждение запустило два рентген-кабинета.

На новом оборудовании работает врач-рентгенолог высшей категории Любовь Потегайкина. Ее стаж превышает 25 лет. По ее словам, маммография необходима для раннего выявления онкозаболеваний у женщин.

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«Благодаря новому аппарату я могу посмотреть полученное изображение в разных проекциях сразу после обследования. За одну смену мы делаем порядка 18 маммографий», — заявила медик.

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Маммографический аппарат делает снимки молочной железы. Современное оборудование простое в работе и надежное. Во время обследования пациент получает минимальную дозу облучения.

«Благодаря поддержке губернатора Московской области материально-техническое оснащение становится богаче, делаются капитальные ремонты кабинетов», — сообщил главврач Воскресенской областной больницы Юрий Райхман.

До 2025 года в больницах региона планируется обновить все оборудование. Вместо устаревших аппаратов в медучреждения поступят современные цифровые.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в поликлиники Подмосковья необходимо закупать новую технику. Он имел ввиду аппараты для рентгена, маммографии, МРТ и КТ.

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