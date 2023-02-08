Подмосковье 08 февраля 2023, 20:24 Рентген-кабинет появился в областной больнице Воскресенска

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В Воскресенской областной больнице открыли кабинет со стационарным рентгенодиагностическим комплексом Р-500 «Дуограф». Обследования на нем делаются круглосуточно, в среднем по 50 человек в день.

«Преимущество такой цифровой техники — в возможности второго мнения. В режиме онлайн результаты поступают в МОНИКИ, и мы тут же получаем ответ, подтверждающий наши заключения или, наоборот, опровергающие», — сообщил главврач больницы Юрий Райхман.

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В новом рентген-кабинете работает профильный врач высшей категории Алексей Арцимовский. Его стаж работы перевалил за 28 лет.

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«Это полностью цифровой аппарат на три рабочих места. Выполняет цифровые снимки что, в наших реалиях, многого стоит», — пояснил Алексей Арцимовский.

Снимки хранятся в единой рентгенологической системе Подмосковья. Их можно открыть в любом месте, редактировать и улучшать качество.

«Мы сегодня были приятно удивлены такому хорошему ремонту в кабинете. В новом рентген-аппарате продумано абсолютно все», — сообщили пациентки Лилия Белых и Татьяна Позднякова.

В этом году в медучреждении установят еще три рентген-аппарата. Также в больнице открылся кабинет с современным маммографом.

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