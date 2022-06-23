Кабинет челюстно-лицевой хирургии открылся в больнице Люберец

Пациенты с челюстно-лицевыми травмами смогут получить помощь в Люберецкой больнице. Первые пациенты уже поступили в отделение.

Кабинет, где будут оказывать помощь пациентам с воспалительными заболеваниями и челюстно-лицевыми травмами, открыли в консультативном центре при стационаре Люберецкой больницы. Главврач медучреждения Дмитрий Семенцов отметил, что открытие отделения позволило сократить сроки ожидания медпомощи.

«Предварительно там был проведен ремонт, а также закуплено новое оборудование и мебель. Лечение пациентам здесь будут оказывать в рамках ОМС», — рассказал Дмитрий Семенцов.

Операцию уже провели первому пациенту с переломом челюсти. Ранее его прооперировали в другом регионе, а в Люберецкой больнице он пожаловался на неправильный прикус и болевые ощущения в суставах. Денис рассказал, что чувствует себя после операции хорошо.