Кабинет челюстно-лицевой хирургии открылся в больнице Люберец
Пациенты с челюстно-лицевыми травмами смогут получить помощь в Люберецкой больнице. Первые пациенты уже поступили в отделение.
Кабинет, где будут оказывать помощь пациентам с воспалительными заболеваниями и челюстно-лицевыми травмами, открыли в консультативном центре при стационаре Люберецкой больницы. Главврач медучреждения Дмитрий Семенцов отметил, что открытие отделения позволило сократить сроки ожидания медпомощи.
«Предварительно там был проведен ремонт, а также закуплено новое оборудование и мебель. Лечение пациентам здесь будут оказывать в рамках ОМС», — рассказал Дмитрий Семенцов.
Операцию уже провели первому пациенту с переломом челюсти. Ранее его прооперировали в другом регионе, а в Люберецкой больнице он пожаловался на неправильный прикус и болевые ощущения в суставах. Денис рассказал, что чувствует себя после операции хорошо.