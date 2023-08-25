Подмосковье 25 августа 2023, 15:58 Кабельный завод в Краснознаменске получил землю за рубль по программе импортозамещения Краснознаменский кабельный завод

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Краснознаменский кабельный завод получил участок для расширения по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Об этом сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В расширение действующего производства „Краснознаменский кабельный завод“ инвестирует 245 миллионов рублей. На новом предприятии будет создано более 40 рабочих мест. Проект направлен на импортозамещение кабельной продукции», — добавила Зиновьева.

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По ее словам, за счет расширения компания увеличит мощности на 20%. Запуск предприятия запланировали на 2026 год

Завод выпускает силовые, сетевые, телефонные, радиочастотные кабели и другие виды кабельной продукции.

«Проект предусматривает строительство компанией двух производственных цехов с целью переезда действующего производства и увеличения производственной мощности, а также выпуска импортозамещающей продукции на предоставленном по льготной программе земельном участке площадью 4,53 гектара», — заявила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Предприятие входит в группу компаний вместе с заводом в Одинцове и Региональным кабельным заводом. Все они производят более 200 наименований товаров.

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