Подмосковье 17 апреля 2024, 16:02 Южный микрорайон в Балашихе благоустроят к 1 мая Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Коммунальщики приводят в порядок территорию Южного микрорайона в Балашихе в рамках месяца чистоты и благоустройства. Там уже провели субботники, промыли контейнерные площадки и баки, вскоре начнется покраска ограждений.

Заместитель главы администрации городского округа Балашиха Максим Сидоркин проверил работы по наведению порядка. Он совместно с представителями управляющей компании и администрации, предприятия «Благоустройство-Балашиха» и жителями осмотрел улицы Карбышева, Фучика, Пионерской, Твардовского и Некрасова.

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«Территория вся чистая, ухоженная. Сейчас погодные условия наладятся, и управляющие компании и управление благоустройства начнут покраску малых архитектурных форм, ограждений, будут наносить разметку. До 1 мая все эти работы будут проведены. Контейнерные площадки уже все промыты чистящими средствами, все баки тоже», — сказал Максим Сидоркин.

Месяц чистоты и порядка планируют завершить общеобластным субботником 27 апреля. Жители смогут присоединиться к уборке мусора и посадке деревьев в парках и скверах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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