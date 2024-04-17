Подмосковье 17 апреля 2024, 16:26 Единый центр бесплатной юридической помощи откроется в Лобне Еженедельные бесплатные консультации юристов пройдут в Лобне

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В городском округе Лобня заключили трехстороннее соглашение между администрацией муниципалитета, адвокатской палатой региона и Московским областным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». В городском округе заработает единый центр бесплатной юрпомощи.

Еженедельно по средам с 14:00 до 18:00 жители Лобни специалисты будут предоставлять консультации и помощь военнослужащим, ветеранам, инвалидам, малообеспеченным, а также другим социально незащищенным гражданам.

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Единый центр бесплатной юридической помощи откроется по адресу; улица Ленина, 5, помещение 99а.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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